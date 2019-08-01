برشلونة يحسم مصير نجمه من الرحيل

حسم نادي برشلونة الإسباني مصير اللاعب أرتورو فيدال بشأن استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "سبورت" أن المدرب إرنستو فالفيردي أكد في جلسة مع مجلس إدارة برشلونة أن فيدال لاعباً ضرورياً للمشروع الرياضي الجديد ، لأنه لا يوجد لاعب آخر له خصائصه القتالية في التشكيلة.





وأفادت تقارير أن أرتورو فيدال يشعر بالراحة في برشلونة وأن النادي ملتزم بمواصلته ، ولهذا تبدو مسألة رحيله عن بطولة الدوري الإسباني في غاية الصعوبة مهما كانت المغريات المادية.





وارتبط فيدال بالانتقال إلى عدد من الأندية وأبرزها إنتر ميلان الإيطالي بناء على طلب المدرب أنطونيو كونتي ، لكن رد برشلونة جاء سريعاً بأن فيدال لاعب مهم مستمر مع الفريق بالموسم القادم.