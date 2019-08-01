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تعرف على نسب مشاهدة كليب كده باي لـ نوال الزغبي.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:50 ص
تعرف على نسب مشاهدة كليب كده باي لـ نوال الزغبي.. فيديو
نوال الزغبي
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الفجر الفني
 
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حقق كليب "كده باي" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 4 ملايين و160 ألف مشاهدة بعد طرحه 18 يوليو الماضي، بقناة شركة روتانا بموقع "يوتيوب".


وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب 3 أغنيات "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارًا من ألبومها الجديد "كده باي".


كانت نوال الزغبي صورت الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا. 

وأحيت نوال الزغبي حفلا جماهيريا في لبنان منذ بضعة أيام.
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