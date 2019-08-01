مفاجأة.. الخليفي يرفض بيع نيمار لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن بيع نادي باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أن الخليفي، أخبر مجلس إدارته، بأنه لن يبيع نيمار إلى برشلونة، بأي ثمن، نظرًا للخلافات القوية بين الفريقين، وقرر التفاوض مع الفرق الأخرى الراغبة في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.