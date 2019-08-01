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رسالة غامضة من زينة للمخرج سعيد الماروق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:33 ص
رسالة غامضة من زينة للمخرج سعيد الماروق
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الفجر الفني
 
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تعرضت الفنانة زينة لهجوم شديد من متابعيها بسبب رسالة وجهتها للمخرج اللبناني سعيد الماروق بعد انتهائهما من تصوير فيلم "كل سنة وأنت طيب"؛ بسبب كتابتها باللغة الإنجليزية، حيث أشار البعض إلى أنه لا يفهم ماذا تكتب.

رسالة زينة كان مضمونها أنها تعبر عن حبها الشديد لـ سعيد الماروق سواء على المستوى العملي أو الفني والأسري "لي الشرف ان اكون في فيلم من إخراج سعيد الماروق". 

وعلق أحد المتابعين، قائلة "يا بنت الناس انتي كتباله بالانجليزي احنا مالنا انتي بتجميله كلميه فى التليفون مش على حسابنا احنا اكتبيلنا بالعربي .. ثانيا اهو فرد بيحبك احنا ملايين".

وأنقذت زينة الموقف بردها "اتفقنا ووعد بعد كده كله بالعربي".
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