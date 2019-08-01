عضو "تنسيقية الأحزاب": الشباب أصبح لديهم مقترحات إيجابية للغاية

Advertisements

أشادت الدكتورة غادة فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب.



وأكدت "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "TeN"، أن الجلسة كانت بها حالة إيجابية شديدة وكانت في غاية الأهمية ورائعة.



وشددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تهيئة المواطنين والشباب للتعامل مع التحول الرقمي، لافتة إلى أن جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية أعطت للشباب خطوة للأمام، وإيجابية شديدة جدًا، مؤكدة أن الشباب أصبح لديهم مقترحات إيجابية للغاية.



وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.