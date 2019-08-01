عضو "تنسيقية الأحزاب": الشباب أصبح لديهم مقترحات إيجابية للغاية
الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:35 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
أشادت الدكتورة غادة فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب.
وأكدت "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "TeN"، أن الجلسة كانت بها حالة إيجابية شديدة وكانت في غاية الأهمية ورائعة.
وشددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تهيئة المواطنين والشباب للتعامل مع التحول الرقمي، لافتة إلى أن جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية أعطت للشباب خطوة للأمام، وإيجابية شديدة جدًا، مؤكدة أن الشباب أصبح لديهم مقترحات إيجابية للغاية.
وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
وأكدت "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "TeN"، أن الجلسة كانت بها حالة إيجابية شديدة وكانت في غاية الأهمية ورائعة.
وشددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تهيئة المواطنين والشباب للتعامل مع التحول الرقمي، لافتة إلى أن جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية أعطت للشباب خطوة للأمام، وإيجابية شديدة جدًا، مؤكدة أن الشباب أصبح لديهم مقترحات إيجابية للغاية.
وشارك في المؤتمر 1500 شاب تنوعت فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث شارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.
Advertisements
المزيد عن: محاكاة الدولة المصرية مؤتمر الوطني السابع للشباب شباب البرنامج الرئاسي جلسة محاكاة الدولة المصرية المؤتمر السابع للشباب
- عاجل.. انطلاق جلسة "محاكاة نموذج الدولة المصرية" بحضور السيسي
- مؤتمر الشباب يعرض فيلمًا عن عملية الإصلاح الاقتصادي
- السيسي يقاطع مقدم مؤتمر الشباب بسبب وزيرة التخطيط
- تعليق السيسي على ظاهرة عدم طلاء المباني
- السيسي: كل إنسان آداة إعلامية صغيرة لأسرته المحدودة
- انتهاء فعاليات الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب
- لجنة الحكماء بحكومة المحاكاة تقترح بناء مجلس مصري للقوى الناعمة
- طارق الخولي: شباب نموذج المحاكاة جعلونا نطمئن على المستقبل
- تنسيقية شباب الأحزاب: جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب كانت في غاية الروعة
- محسن عادل: هناك تحول في المناخ الاقتصادي بمصر