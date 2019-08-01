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أريانا غراندي تعلن موعد طرح كليبها الجديد Boyfriend

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:14 ص
أريانا غراندي تعلن موعد طرح كليبها الجديد Boyfriend
أريانا غراندي
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الفجر الفني
 
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شاركت المغنية الأمريكية أريانا غراندي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، برومو قصير لكليب أغنيتها الجديدة Boy friend.

وكشفت أريانا غراندي عن موعد طرح الكليب، معلقة "مساء غد". 

أما عن كليبات المغنية الأمريكية الأخيرة، حققت رقمًا قياسيًا جديدًا بوصول عدد مشاهدات كليب أغنيتها thank you next إلى 400 مليون مشاهدة، ليكون كليبها هو الـ١١ الذي يصل لهذا الرقم بموقع يوتيوب.

وكان كليبها 7 rings تجاوز الـ٤٠٠ مليون مشاهدة، أما أغنيتها no tears left to cry فاقتربت من مليار مشاهدة.
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