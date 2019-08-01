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رسالة دنيا سمير غانم لـ رامي رضوان

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:10 ص
رسالة دنيا سمير غانم لـ رامي رضوان
دنيا سمير غانم
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الفجر الفني
 
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وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة خاصة إلى زوجها المذيع رامي رضوان، بعد مشاركته في حوار مفتوح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب. 

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لـ رامي وعلقت "فخورة بيك يا حبيبي ما شاء الله عليك ربنا يحيمك ويحفظك". 

وكانت دنيا سمير غانم شاركت في حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 "وادينا النهاردة"، ولاقت الأغنية نجاحًا وانتشارًا كبيرًا في أيام قليلة.
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