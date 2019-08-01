رسالة دنيا سمير غانم لـ رامي رضوان

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة خاصة إلى زوجها المذيع رامي رضوان، بعد مشاركته في حوار مفتوح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب.





ونشرت دنيا سمير غانم صورة لـ رامي وعلقت "فخورة بيك يا حبيبي ما شاء الله عليك ربنا يحيمك ويحفظك".



