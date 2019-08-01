رمضان قرني: مصر حاليا تقدم نفسها بإعادة بناء الكوادر الأفريقية
الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:08 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن صورة تخرج دفعة من الشباب الأفارقة من الأكاديمية الوطنية للتدريب تلخص جهد الدولة المصرية مع أفريقيا خلال الفترة الماضية.
وأضاف "قرني"، في لقاء مع برنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذه الصورة ستظل راسخة لتأكيد عدد من الرسائل، وهي التأكيد على هويتها الأفريقية، بالإضافة إلى أن هذه الصورة الجديدة التي تقدم مصر نفسها بها للقارة السمراء.
وتابع أن مصر حاليا تقدم نفسها بإعادة بناء الكوادر الأفريقية وتأهيلها وصقلها، وهذه رسالة مهمة قدمتها مصر باعتبارها تتمتع بميزة جيدة وهي أنها ليس لديها تاريخ استعماري مع الدول الأفريقية وبالتالي ما تقدمه فهو مقبول بالسنبة لهم.
وأضاف "قرني"، في لقاء مع برنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذه الصورة ستظل راسخة لتأكيد عدد من الرسائل، وهي التأكيد على هويتها الأفريقية، بالإضافة إلى أن هذه الصورة الجديدة التي تقدم مصر نفسها بها للقارة السمراء.
وتابع أن مصر حاليا تقدم نفسها بإعادة بناء الكوادر الأفريقية وتأهيلها وصقلها، وهذه رسالة مهمة قدمتها مصر باعتبارها تتمتع بميزة جيدة وهي أنها ليس لديها تاريخ استعماري مع الدول الأفريقية وبالتالي ما تقدمه فهو مقبول بالسنبة لهم.
Advertisements
- هيئة الإستعلامات: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل يؤكد على أهميتها
- خبير شئون أفريقية: التحرك التنموي لمصر في القارة قيمة مضافة لاقتصادنا
- رئيس "العربية للتصنيع": السفراء الأفارقة أبدوا إعجابهم بالصناعة المصرية
- رمضان فرني: التنمية المستدامة تتصدر جدول أعمال القمة الإفريقية المقبلة
- خبراء وباحثون : ٢٠١٩ عام إفريقي بامتياز وانطلاقة لتعاون مستدام
- هيئة الاستعلامات: فوز مصر برئاسة الاتحاد الإفريقي تتويج وتكريس لجهد الدولة في القارة السمراء
- "نتفليكس" متهمة في "الأقصر السينمائي" بمحاولة السيطرة على العقول
- "العلاقات المصرية الأفريقية" ندوة بألسن عين شمس
- خبير شئون أفريقية عن اتفاق التجارة الحرة: يوم تاريخي للقارة السمراء
- مهاب مميش: فخورون بأننا أفارقة والمستقبل للقارة السمراء