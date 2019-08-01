رمضان قرني: مصر حاليا تقدم نفسها بإعادة بناء الكوادر الأفريقية



وأضاف "قرني"، في لقاء مع برنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذه الصورة ستظل راسخة لتأكيد عدد من الرسائل، وهي التأكيد على هويتها الأفريقية، بالإضافة إلى أن هذه الصورة الجديدة التي تقدم مصر نفسها بها للقارة السمراء.



وتابع أن مصر حاليا تقدم نفسها بإعادة بناء الكوادر الأفريقية وتأهيلها وصقلها، وهذه رسالة مهمة قدمتها مصر باعتبارها تتمتع بميزة جيدة وهي أنها ليس لديها تاريخ استعماري مع الدول الأفريقية وبالتالي ما تقدمه فهو مقبول بالسنبة لهم.

قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن صورة تخرج دفعة من الشباب الأفارقة من الأكاديمية الوطنية للتدريب تلخص جهد الدولة المصرية مع أفريقيا خلال الفترة الماضية.