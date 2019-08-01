متحدث الرئاسة يوجه رسالة للشباب: "استثمر في نفسك"
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:59 ص
نعيم يوسف
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادرة حياة كريمة التي ناقشها المؤتمر الوطني السابع للشباب مهمة جدا، وتستهدف حوالي 370 قرية يقطنها حوالي 3 مليون مواطن.
وأضاف "راضي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المبادرة تمثل تفاعل إيجابي بين الحكومة، والمجتمع المدني، وهي تجربة هامة جدا.
وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الشباب سيكونون في المستقبل القريب في موقع المسؤولية، ويجب إعدادهم من الآ، موجها رسالة للشباب قائلا: استثمر في نفسك، اهتم بتعليمك وثقافتك، وصحتك، مشددا على أن مؤتمرات الشباب تتيح فرصة للشباب لعرض وجهة نظرهم على الرئيس وهذه ثقافة جديدة على مصر.
وأضاف "راضي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المبادرة تمثل تفاعل إيجابي بين الحكومة، والمجتمع المدني، وهي تجربة هامة جدا.
وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الشباب سيكونون في المستقبل القريب في موقع المسؤولية، ويجب إعدادهم من الآ، موجها رسالة للشباب قائلا: استثمر في نفسك، اهتم بتعليمك وثقافتك، وصحتك، مشددا على أن مؤتمرات الشباب تتيح فرصة للشباب لعرض وجهة نظرهم على الرئيس وهذه ثقافة جديدة على مصر.
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