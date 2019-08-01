صلاح عبدالله يتحدث عن معاناته مع التدخين

يعاني الفنان صلاح عبد الله، من أضرار التدخين الصحية.





وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "مع كل كُحة شديدة ألعن أم السيجارة اللي في إيدي وأطفيها وأشرب بؤ مية وأولع واحدة تانية بعد ثانية اللي زيي يرفع إيده طمنوني على جنوني".





وانضم صلاح عبد الله إلى أسرة مسلسل "روحين فى زكيبة"، للفنان حمدى الميرغنى فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية.





المسلسل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى ويشارك فى بطولته نهى عابدين وانتصار وبيومى فؤاد وهايدى رفعت ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود.



