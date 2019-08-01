برشلونة سيقدم عرضا أخيرا لضم بديل ألبا
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:54 ص
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة الأسبانى يسعي بقوة للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن الفريق الكتالوني لا يضم في هذا المركز سوي جوردي ألبا.
وكشفت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن برشلونة سيُقدم عرضاً أخيراً للتعاقد مع جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، ويتضمن هذا العرض مبلغاً مالياً قيمته 20 مليون يورو، بالإضافة إلى التخلي عن خوان ميراندا على سبيل الإعارة.
وكان ريال بيتيس طلب الحصول علي 30 مليون يورو للتخلي عن "جونيور فيربو" هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة الاسبانية، إنه فى حالة رفض العرض الثانى من قبل إدارة ريال بيتيس، سيوجه برشلونة بوصلته نحو فيليب ماكس، مدافع فريق أوجسبورج الألماني ، والذي سيُكلف خزائن النادي الكتالوني مبلغاً قليلا، مقارنة بالمبلغ المطلوب لضم "فيربو".
وكشفت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن برشلونة سيُقدم عرضاً أخيراً للتعاقد مع جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، ويتضمن هذا العرض مبلغاً مالياً قيمته 20 مليون يورو، بالإضافة إلى التخلي عن خوان ميراندا على سبيل الإعارة.
وكان ريال بيتيس طلب الحصول علي 30 مليون يورو للتخلي عن "جونيور فيربو" هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة الاسبانية، إنه فى حالة رفض العرض الثانى من قبل إدارة ريال بيتيس، سيوجه برشلونة بوصلته نحو فيليب ماكس، مدافع فريق أوجسبورج الألماني ، والذي سيُكلف خزائن النادي الكتالوني مبلغاً قليلا، مقارنة بالمبلغ المطلوب لضم "فيربو".
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