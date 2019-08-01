برشلونة سيقدم عرضا أخيرا لضم بديل ألبا

ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة الأسبانى يسعي بقوة للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن الفريق الكتالوني لا يضم في هذا المركز سوي جوردي ألبا.





وكشفت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن برشلونة سيُقدم عرضاً أخيراً للتعاقد مع جون يور فيربو، لاعب ريال بيتيس، ويتضمن هذا العرض مبلغاً مالياً قيمته 20 مليون يورو، بالإضافة إلى التخلي عن خوان ميراندا على سبيل الإعارة.





وكان ريال بيتيس طلب الحصول علي 30 مليون يورو للتخلي عن "جونيور فيربو" هذا الصيف.