منبوذ ريال مدريد يحدد شرطه الوحيد للرحيل
الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:52 ص
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
حدد الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي ريال مدريد الاسباني شرطًا لرحيله عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن خاميس رودريجيز يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، ولكنه اشترط حال قرر النادي الأسباني بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أن يكون ناديه المقبل هو أتليتكو مدريد.
وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن خاميس رودريجيز يريد البقاء في العاصمة الاسبانية سواء باللعب للأتليتي أو للريال و قد يكون أكثر من مجرد سعيد بنقله لـ"لواندا ميتروبوليتانو".
ويفكر "رودريجيز" في الرحيل عن نادي ريال مدريد حيث يعتقد أنه لن يحصل على فرصة للمشاركة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، ويفضل الانتقال للأتليتي للمشاركة بشكل منتظم.
وكشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن خاميس رودريجيز يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، ولكنه اشترط حال قرر النادي الأسباني بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أن يكون ناديه المقبل هو أتليتكو مدريد.
وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن خاميس رودريجيز يريد البقاء في العاصمة الاسبانية سواء باللعب للأتليتي أو للريال و قد يكون أكثر من مجرد سعيد بنقله لـ"لواندا ميتروبوليتانو".
ويفكر "رودريجيز" في الرحيل عن نادي ريال مدريد حيث يعتقد أنه لن يحصل على فرصة للمشاركة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، ويفضل الانتقال للأتليتي للمشاركة بشكل منتظم.
Advertisements