منبوذ ريال مدريد يحدد شرطه الوحيد للرحيل

حدد الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي ريال مدريد الاسباني شرطًا لرحيله عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن خاميس رودريجيز يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، ولكنه اشترط حال قرر النادي الأسباني بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أن يكون ناديه المقبل هو أتليتكو مدريد.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن خاميس رودريجيز يريد البقاء في العاصمة الاسبانية سواء باللعب للأتليتي أو للريال و قد يكون أكثر من مجرد سعيد بنقله لـ"لواندا ميتروبوليتانو".