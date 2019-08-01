ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منبوذ ريال مدريد يحدد شرطه الوحيد للرحيل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:52 ص
منبوذ ريال مدريد يحدد شرطه الوحيد للرحيل
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
حدد الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب نادي ريال مدريد الاسباني شرطًا لرحيله عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن خاميس رودريجيز يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، ولكنه اشترط حال قرر النادي الأسباني بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أن يكون ناديه المقبل هو أتليتكو مدريد.


وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن خاميس رودريجيز يريد البقاء في العاصمة الاسبانية سواء باللعب للأتليتي أو للريال و قد يكون أكثر من مجرد سعيد بنقله لـ"لواندا ميتروبوليتانو".


ويفكر "رودريجيز" في الرحيل عن نادي ريال مدريد حيث يعتقد أنه لن يحصل على فرصة للمشاركة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، ويفضل الانتقال للأتليتي للمشاركة بشكل منتظم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا