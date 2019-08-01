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مدرس علوم سياسية: الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل القلعة الأهم لتقديم الخدمات التدريبية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:53 ص
مدرس علوم سياسية: الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل القلعة الأهم لتقديم الخدمات التدريبية
الدكتور محمود زكريا
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمود زكريا، مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر منذ تولي الرئيس عبد+الفتاح السيسي، تتبع ما يعرف بـ"دبلوماسية المؤتمرات"، والمؤتمر الأبرز كان الذي انعقد في الإسماعيلية والذي خرج بعدة توصيات ومنها إقامة "منتدى شباب العالم".

وأضاف "زكريا"، في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه بالنسبة للتعامل مع الشباب الأفريقي فإن مصر بدأت في سياسة مختلفة عما كان سائدا، وتم توظيف آليات جديدة لاستخدام القوى الناعمة مثل العامل الرياضي.

وتابع مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل القلعة الأهم لتقديم الخدمات التدريبية ليس فقط في مصر بل على نحو عابر للحدود والتركيز على الشباب الأفريقي.
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