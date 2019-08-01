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إليسا: خلافاتي مع مروان خوري مازالت قائمة رغم تقديمي واجب العزاء في والدته

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:40 ص
إليسا: خلافاتي مع مروان خوري مازالت قائمة رغم تقديمي واجب العزاء في والدته
إليسا
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الفجر الفني
 
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قامت الفنانة اللبنانية إليسا، بتقديم واجب العزاء للفنان مروان خوري، في وفاة والدته.

وقالت إليسا إن هذا لا يعني أنها مبادرة منها للتصالح كما ظن البعض بل إنها قدمت الواجب لأجل العشرة وصداقتهما القديمة قبل الخلافات. 

وأكدت إليسا في لقاء تلفزيوني بإحدى القنوات اللبنانية أنها لم تتواصل مع مروان خوري بشكل مباشر بل عبر تويتر فقط لافتة إلى أن الخلافات مازالت قائمة ولكن تقديمها واجب العزاء امر انسانيا آخر.

وأشارت إليسا إلى أنها لا تمانع من تجدد تعاونها الفني مع مروان خوري ولكن في نفس ذات الوقت لا تسعى للامر كما ظن البعض عندما نعت والدته. 

وتعاونت إليسا مع مروان خوري في عدد من الأغنيات منها "لو، سلملي عليه، وكرماك".
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