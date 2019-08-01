وكيل الهيئة الوطنية للصحافة: يجب استعادة كفاءة المنتج الإعلامي
الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:17 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإعلام صناعة بالدرجة الأولى، وليس معنى كلمة "إعلام الدولة"، أن يكون إعلام خاسر.
وأضاف "فرج"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المحتوى الإعلامي سواء المسلسلات أو البرامج الإخبارية، يجب أن يستعيد مكانته برفع كفائته، ودراسة الجمهور واحتياجاته لتقديم منتج إعلامي بشكل جيد.
وتابع وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الإعلانات لا تأتي لوجه الله، وإنما بوجود جمهور، والجمهور لن يأتي إلا بمنتج جيد.
وأضاف "فرج"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المحتوى الإعلامي سواء المسلسلات أو البرامج الإخبارية، يجب أن يستعيد مكانته برفع كفائته، ودراسة الجمهور واحتياجاته لتقديم منتج إعلامي بشكل جيد.
وتابع وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الإعلانات لا تأتي لوجه الله، وإنما بوجود جمهور، والجمهور لن يأتي إلا بمنتج جيد.
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