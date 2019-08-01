ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وكيل الهيئة الوطنية للصحافة: يجب استعادة كفاءة المنتج الإعلامي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:17 ص
وكيل الهيئة الوطنية للصحافة: يجب استعادة كفاءة المنتج الإعلامي
الدكتور عصام فرج
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإعلام صناعة بالدرجة الأولى، وليس معنى كلمة "إعلام الدولة"، أن يكون إعلام خاسر.

وأضاف "فرج"، في مداخلة مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المحتوى الإعلامي سواء المسلسلات أو البرامج الإخبارية، يجب أن يستعيد مكانته برفع كفائته، ودراسة الجمهور واحتياجاته لتقديم منتج إعلامي بشكل جيد.

وتابع وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الإعلانات لا تأتي لوجه الله، وإنما بوجود جمهور، والجمهور لن يأتي إلا بمنتج جيد.
Advertisements
المزيد عن: مصر توك شو الإعلام أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا