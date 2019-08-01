اسمع.. أغنية أنا غير لـ عمرو دياب قبل طرحها

تداول عدد من رواد موقع "فيسبوك" مقطع فيديو للأغنية الجديدة للهضبة عمرو دياب "أنا غير"، وهي تحمل نفس عنوان الألبوم المقرر طرحه بالأسواق خلال الفترة المقبلة، من إنتاج "ناي".





تسريب "أنا غير" لاقى انتشارًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا، قبل أن يطرحها الهضبة بشكل رسمى.





وتقول كلماتها





أنا غير قولتلك انا غير كل اللى عدى وفات

روحي لمستي انا غير هتحس فرق كبير أيوا في كل الحاجات

وشوية شوية حبيبي هتطمن ليا حبيبي وتعشق لياليا حبيبي

والليلة يالا تعالى يالا انا غيرهم والله هنعيش كام مرة حبيبي ااااااه حبيبي يالا تعالى يالا انا غيرهم والله هنعيش كام مرة اااااه

أنا غير مفيش كلام أنا غير وبقولها بالإثبات

تيجي تتحدى حب جديد مفيش خلاص تفكير انا خارج الحسابات





أنا غير.. كلمات أحمد مرزوق، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.







