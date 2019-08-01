ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس سلطة الطيران المدني يوضح تفاصيل زيادة رسوم المغادرة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:12 ص
رئيس سلطة الطيران المدني يوضح تفاصيل زيادة رسوم المغادرة
الكابتن طيار سامح الحفني
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements

قال الكابتن طيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إن رسوم المغادرة التي تم الحديث عنها كانت موجودة وقيمتها 20 دولار وتم رفعها إلى 25 دولارًا.

وأضاف "الحفني"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه تم فرضها على جميع المطارات ما عدا مطار القاهرة لأنه بالفعل الرسوم الخاصة به كانت 25 دولار، وكان يجب فرضها أول العام إلا أن شركات الطيران طلبت تأجيلها حتى شهر نوفمبر، لكي يضعونها في الحجوزات الجديدة الخاصة بهم.

ولفت رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أن هناك سوء فهم حدث، والشخص لن يدفع 25 دولار وهو قادم و25 دولار وهو مغادر، ولكنه سيدفع 25 دولار رسوم مغادرة فقط، بزيادة قدرها 5 دولارات عن الرسوم التي كانت موجودة بالفعل وهي 20 دولار.

وأوضح أن هناك 5 دولار عن كل تذكرة نظير خدمات تطوير النظم الأمنية، تكون متضمنة داخل سعر الحجز، معقبا: "ده مش إجراء بدعته المطارات المصرية".

وشدد على أن كل دول العالم تتبع هذه الإجراءات لأن نفقات صالات الطيران مرتفعة جدا، وتطوير النظم الأمنية أيضا مرتفعة، موضحا أنها تكون متضمنة داخل الحجز ولا يتم دفعها في المطار بمفردها.
Advertisements
المزيد عن: مصر المطارات أخبار أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا