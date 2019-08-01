محمد أنور عن "الفيل الأزرق 2": أول مرة في حياتي أدخل فيلم مصري والتصوير تحفة

علق الفنان محمد أنور على فيلم "الفيل الأزرق 2" بعد مشاهدته في إحدى السينمات، حيث نشر بوستر الفيلم على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "أول مرة في حياتي أدخل فيلم مصري وأفضل مركّز ومشدود وخايف ومبهور طول الفيلم كده الفيلم عظيم والإخراج عالمي والموسيقى مش طبيعية والتصوير تحفة والتمثيل يخض".









فيلم الفيل الأزرق من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



