خطوة واحدة تفصل مهاجم الاتحاد عن الرحيل

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من حسم صفقة عبد الرحمن الغامدي، مهاجم نادي اتحاد جدة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



