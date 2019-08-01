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جمال بلعمري يفاجئ رئيس النادي بهديه

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:03 ص
جمال بلعمري يفاجئ رئيس النادي بهديه
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حسن شحاتة
 
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فاجئ المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خالد البلطان رئيس النادي بهدية،عقب عودته للفريق.


وقدم بلعمري قميصه مع منتخب بلاده الجزائر كهدية لرئسس النادي، أثناء متابعتهما لمباراة الشباب وبادربورن الألماني، والتي أنتهت بسباعية، ضمن مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.


ومن الجدير بالذكر أن بلعمري ساهم في تتويج منتخب بلاده الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت على الأراضي المصرية.

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