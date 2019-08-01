بني سويف يعترض على تعديل القسم الثاني في خطاب رسمي

أرسل مجلس إدارة بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم خطابا رسميا للاتحاد المصرى لكرة القدم وذلك للمطالبة بضرورة إقامة مسابقة دورة القسم الثانى بعدد 12 فريق بمجموعة الصعيد.

وتضمن الخطاب أن تقليص عدد الأندية الهابطة بعد انتهاء المسابقة فى قسم دون الاقسام الاخرى يعد مخالفا للقوانين واللوائح ويفتح الباب أمام الاندية للطعن على نظام المسابقة امام الاتحاد الدولى لكرة القدم.





وطالب مسئولو مجلس إدارة بنى سويف بعدم المساس بتقليص عدد الأندية الهابطة وعدم مكافئة الأندية الهابطة.





وخلال الفاكس الرسمى أكد مسوؤلى إدارة بنى سويف بتمسك النادى السويفى بإقامة المسابقة بعدد 12 فريق بالموسم الجديد .