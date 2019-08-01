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الأهلي يحسم مصير لاسارتي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:59 ص
الأهلي يحسم مصير لاسارتي
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أستقر مجلس إدارة النادى الأهلى على بقاء المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء الأوروجويانى مارتن لاسارتى خلال الموسم المقبل.


وأفادت تقارير صحفية، عن نفى مجلس إدارة الناذى الأهلى فكرة رحيل المدرب الأوروجويانى خلال الفترة الحالية حاصة بعد تحقيقه لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم.


و أيضاً سيكون من الصعب رحيل لاسارتى عن الفريق فى هذا التوقيت خاصة لإستعدادات الأهلى لضربة البداية فى بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويذكر أن لاسارتى قاد الأهلى فى بطولتين هذا الموسم وحقق بطولة الدورى المصري بينما خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز.
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