ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حدد سعر بيع نجم الفريق الكولومبي خيمس رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة ABC الإسبانية بأن رودريجيز طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز مُساعدته في الرحيل عن الميرينجي في أقرب وقت ممكن تحديدًا وأن النجم الكولومبي بات خارج حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رحيل رودريجيز عن الملكي لن يكون بالأمر السهل، حيث أن بيريز رئيس النادي حدد 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن رودريجيز للأندية الراغبة في ضمه على رأسهم مانشستر يونايتد ونابولي وأتلتيكو مدريد وأنه في حالة عدم وصول أي عرض بهذه القيمة المالية يعني استمرار رودريجيز مع ريال مدريد.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الموقع الرسمي لريال مدريد نشر مؤخراً الصور الرسمية للاعبي الفريق في الموسم الجديد وخلت من صورة خيمس رودريجيز مما يؤكد رحيل النجم الكولومبي عن الفريق.