محسن عادل: هناك تحول في المناخ الاقتصادي بمصر



وتابع "عادل"، في لقاء مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن توقيت المؤتمر جاء بعد تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر وتحسن النمو الاقتصادي، والجنية المصري، وانخفاض معدل البطالة.



ولفت إلى أن جلسة محاكاة الدولة المصرية كان الهدف منها هو شرح ما تم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك تحول في المناخ الاقتصادي بمصر، وبعد أن كانت مصر دولة مستهلكة أصبحنا نعتمد على الإنتاج، ونستورد الآلات الإنتاجية بدلا من السلع الاستهلاكية.



ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن اختيار العاصمة الإدارية لإقامة المؤتمر الوطني السابع للشباب كان رسالة هامة على سرعة الإنجاز الذي حدث بها، خلال أقل من عامين.