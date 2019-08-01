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رضا عبد العال ضيف شرف في مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:24 ص
رضا عبد العال ضيف شرف في مسلسل اللعبة مع شيكو وهشام ماجد
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الفجر الفني
 
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يظهر الكابتن رضا عبد العال ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اللعبة"، مع شيكو وهشام ماجد، حيث كثف المخرج معتز التونى ساعات العمل، حتى يتمكن من الانتهاء من تصوير المسلسل استعدادا لعرضه على الفضائيات، بعد انتهاء مرحلة مونتاج حلقات المسلسل، ليُعرض فى أكتوبر المقبل.


مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم: أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، وإخراج معتز التونى.


يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.
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