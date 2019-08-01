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اتحاد جدة يعلن قائمته الآسيوية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:15 ص
اتحاد جدة يعلن قائمته الآسيوية
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حسن شحاتة
 
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن قائمته المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، في دور الستة عشر أمام نظيره ذوب آهان أصفهان الإيراني.


وشهدت قائمة الاتحاد الآسيوية،التي اعلنها روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، تواجد 25 لاعبًا كالتالي:


في حراسة المرمى: فواز القرني، عساف القرني، أمين بخاري، راكان النجار.


في الدفاع: زياد المولد، عمار الدحيم، عبدالمحسن فلاتة، حمدان الشمراني، منصور الحربي، طارق المولد، سعود عبدالحميد، عبدالله العمار.


في الوسط: خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله المالكي، عصام المولد، عبدالرحمن العبود، الفلسطيني خيمنيز، جابر عيسى، الأرجنتيني فيتشو، التشيلي كارلوس فيلانويفا.


في الهجوم:البرازيلي رومارينهو، هارون كمارا، عبدالرحمن الغامدي، عبدالعزيز العرياني.


ومن الجدير بالذكر أن العميد السعودي انهى معسكره الخارجي بمدينة مانشستر الإنجليزية، بخوض 4 مباريات، تفوق في ثلاثة مواجهات منها أمام كلاً من بولتون، بوري، وليدز يونايتد، بينما تلقى خسارة واحدة أمام أثيرتون.

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