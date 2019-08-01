المنصورة يواجه سمنود ودياً

يواجه الفريق الأول بنادي المنصورة ، نظيره فريق سمنود أحد انديه القسم الثالث، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة، والنصف عصرا في إولى تجارب فريق المنصورة الودية، استعدادا لدوري القسم الثاني.

ومن المنتظر أن يدفع رضا العيسوي، المدير الفني للمنصورة، بجميع لاعبيه خلال شوطي المباراة، لتجهبزهم، وتحقيق النجانس والإنسجام.





يتذكر أن نادي المنصوره حصل على توقيع 7 صفقات حتى الآن وهم نادر السيد جناح شبان بدواي، ووائل السعدني ظهير أيسر شبان بدوي وأحمد عبدالعال لاعب القناة وغزل المحلة، و ابراهيم محروس بومبا لاعب غزل المحله وأحمد العدل لاعب الحمام ومؤمن فكرى لاعب خط وسط الحمام الذي اضيب بقطع في الرباط الصليبي أثناء مران الفريق البرتقالي مما يبعده لمده ٦ أشهر عن الملاعب.