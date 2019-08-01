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الأهلي يُبهر الجميع بطريقة إعلان تعاقده مع إرفين (فيديو)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:53 ص
الأهلي يُبهر الجميع بطريقة إعلان تعاقده مع إرفين (فيديو)
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حسن شحاتة
 
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عن تعاقده مع المدافع الدولي البوسني إرفين زوكانوفيتش، بطريقة لافتة للأنظار من خلال فيديو للاعب.


ونشر الناي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو للاعب جاء خلاله: "في مدينة جنوى الإيطالية، هنالك حائط لا يمكن عبوره.. وفي جدة، هنالك مدافع لا يمكن تخطيه.. إرفين زومكانوفيتش الحائط هنا".


ووقع المدافع الدولي البوسني على عقدة لمدة موسمين، مع أحقية التجديد لموسم آخر، قادمًا من صفوف جنوى الإيطالي، بتوصية من الكرواتي برانكو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي.


ومن الجدير بالذكر أن صاحب ال 32 عامًا، سبق له خوض العديد من التجارب الإحترافية خاصة في الدوري الإيطالي أبرزها روما وسامبدوريا وأتلانتا وجنوى.

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