الاتحاد السعودي يفجر مفاجأة بشأن حكام مباريات القمة السعودية

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حكام مباريات القمة بين أندية النصر، والهلال، والأهلي، والاتحاد في النسخة المقبلة البدوري السعودية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر استبعاد الحكام المحليين بين مواجهات الأندية الأربعة، خلال بطول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".





وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد قسم أندية الدوري السعودي إلى 4 مستويات، يأتي على قمة مراحلها الأندية الأربعة، والتي سيتم الاستعانة بحكام أجانب خلالها.





وعلى جانب متصل، وأكد الاتحاد السعودي على أنه سيعلن خلال اليومين القادمين، عن التشكيل الجديد الخاص بلجنة الحكام، والذي من المقرر أن يترأسه أجنبي.