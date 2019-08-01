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الكاف يستقر على مد القيد الإفريقي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:50 ص
الكاف يستقر على مد القيد الإفريقي
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محمد الصو
 
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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، على مد فترة القيد للأندية في تسجيل اللاعبين لبضعة ساعات جديدة.


وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص، أن الكاف يتجه لمد فترة القيد لمدة ساعتين، بعد تعطيل السيستم الخاص بالتسجيل.


وتعطل سيستم الكاف، أثناء تسجيل الأندية للاعبيها وهو ما أوقف عملية القيد بشكل كامل، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مد القيد في الساعات المقبلة.

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