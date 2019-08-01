نسمه محجوب تحيى حفلا غنائيا بدار أوبرا دمنهور.. غدا

استمرارا لفاعليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، تقدم المطربة نسمة محجوب حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 2 اغسطس على مسرح أوبرا دمنهور، تشدو خلاله بباقة مميزة من أعمالها الخاصة منها حب اخوات، قلبي، حرة فيه وهتقولى إيه الى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها الف ليلة وليلة، أحسن ناس وبانوراما فيروز مع عدد من الاعمال الغربية .



