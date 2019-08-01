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إيرادات فيلم Spider-Man Far From Home في مصر تصل إلى 825 ألف دولار

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:38 ص
إيرادات فيلم Spider-Man Far From Home في مصر تصل إلى 825 ألف دولار
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الفجر الفني
 
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تواصل إيرادات فيلم الأكشن والخيال العلمى Spider-Man Far From Home، في دورالعرض المصرية ارتفاعها حيث وصلت إلى 825 ألف دولار أمريكي، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.


ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث  Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.
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