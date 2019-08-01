إيرادات فيلم Spider-Man Far From Home في مصر تصل إلى 825 ألف دولار

تواصل إيرادات فيلم الأكشن والخيال العلمى Spider-Man Far From Home، في دورالعرض المصرية ارتفاعها حيث وصلت إلى 825 ألف دولار أمريكي، وهو الفيلم الذي يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.







