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برشلونة يطمح في التعاقد مع خليفة جوردي ألبا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:20 ص
برشلونة يطمح في التعاقد مع خليفة جوردي ألبا
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حدد بديل جوردي ألبا نجم الفريق هدفًا رئيسيًا له في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جونيور فيربو نجم ريال بيتيس هو الهدف الأول لفالفيردي ولكن المشكلة تكمن في المطالب المادية لناديه الذي رفض التخلى عنه بأقل من 30 إلى 35 مليون يورو لكن برشلونة تقدم بعرض يتراوح بين 20 و25 مليون يورو فقط.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رحيل مالكوم نجم برشلونة إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي فإن إدارة البلوجرانا ستكون لديها المزيد من الأموال لاستغلالها، حيث سيرحل مالكوم مقابل 40 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فيربو مرحب بفكرة الانتقال إلى برشلونة لكنه على الرغم من ذلك لا يزال سعيدًا مع ريال بيتيس ويتدرب معه بشكل طبيعي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال بيتيس تخلى عن حارس مرماه باو لوبيز لروما الإيطالي مقابل 24 مليون يورو هذا الصيف ومن المتوقع رحيل جيوفاني لو سيلسو أيضًا مقابل 70 مليون يورو.
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