تعاون بين twofour54 وMBC وإيمج نيشن أبوظبي لإنتاج أول مسلسل عربي طويل

أعلنت twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تلفزيوني طويل باللغة العربية في العالم بعنوان "الميراث".









وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتم بناء استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي والذي سيكون بمثابة الموقع الرئيسي لتصويره. وستقومtwofour54 بالاستثمار بشكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد MBC من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يتضمن استردادًا نقديًا بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة. وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع إيمج نيشن أبوظبي في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.









ويتميز المسلسل الطويل بقالب درامي فريد مختلف عن غيره من الإنتاجات العربية في المنطقة. وهو عبارة عن سرد متواصل لأحداث مستمرة بحبكات متعددة على مدار مدة زمنية مفتوحة تمتد لسنوات، وتصل في بعض الحالات إلى عقود. وعلى الرغم من وجود العديد من المسلسلات الدرامية العربية في الوقت الحاضر، إلا أنها لا تندرج ضمن فئة المسلسلات الطويلة التي يستمر عرضها إلى أجل غير مسمى.









وسيكون لإنتاج عمل فني طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة تأثير إيجابي كبير على صناعة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني في أبوظبي. ومن المقرر تصوير مشاهد العمل على مدار أكثر من 250 يومًا في العام الواحد. ووفق تقديرات فريق الإنتاج، سيوفر العمل أكثر من 200 وظيفة في السنة الأولى وحدها. ومن المتوقع أن يسهم "الميراث" في تحفيز الطلب وخلق مجالات عمل ستجذب شركات جديدة إلى أبوظبي لدعم تطوير هذا الإنتاج الضخم.





وبهذه المناسبة، قالت سعادة مريم عيد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة twofour54: "تعد الشراكة مع MBC Studios وإيمج نيشن لإنتاج أول مسلسل طويل باللغة العربية في العالم لحظة استثنائية وعلامة فارقة في صناعة الترفيه والتاريخ الثقافي في منطقتنا".









وأضافت: "خلال السنوات الأخيرة، بذلت twofour54 جهودًا متواصلة لتعزيز صناعة السينما والتلفزيون مما ساهم في استقطاب نخبة من صانعي الأفلام والكتّاب والممثلين الموهوبين لتنفيذ أعمالهم في أبوظبي. وبالتالي، من المهم للغاية دعم هذه المواهب من خلال توفير بنية تحتية وخدمات وإجراءات ترقى لأفضل المعايير العالمية. وهذا ما سعينا لتحقيقه في twofour54، إذ يمثل تعاوننا مع بعض أكبر شركات إنتاج المحتوى في العالم، بدءًا من ديزني ووصولًا إلى نتفليكس، دليلًا شاهدًا على منظومتنا الإعلامية المزدهرة".









واختتمت قائلة: "لا شك بأن إنتاج مسلسل ’الميراث‘ يمثل مؤشرًا على النمو الكبير​ والتطور المتسارع لقطاع الإعلام والترفيه في المنطقة، وسيكون بمثابة حافز لإلهام الجيل القادم من الروائيين لصنع المزيد من المحتوى العربي الأصلي".









قام بتأليف "الميراث" لصالح MBC Studios كاتب السيناريو والمنتج المنفذ البريطاني الشهير توني جوردن. ويمتلك جوردن تجربة واسعة في مجال المسلسلات الطويلة، أبرزها المسلسل الطويل "إيست إندرز".









وحول مشاركته في مشروع "الميراث"، قال توني جوردن: "لطالما شكل الإشراف على إنتاجات درامية كبرى خارج المملكة المتحدة والمساعدة في تطويرها أحد طموحاتي التي كنت أتطلع إليها منذ زمن طويل، ويعد "الميراث" مشروعًا رائدًا وأعتقد أننا ابتكرنا محتوى مميزًا بالفعل".



