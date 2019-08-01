مصطفى الفقي: مؤتمر الشباب كان فرصة ليرى المصريون ما يحدث في بلادهم
الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:45 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الشباب اعتاد على المؤتمرات الوطنية، وكان هناك حالة انبهار بالعاصمة الإدارية الني أقيم فيها النسخة السابعة من المؤتمر.
وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن المؤتمر كان فرصة ليرى المصريون ما يحدث في بلادهم، ونموذج المحاكاة يشبه ما كان يحدث في الجامعات في فترة معينة من نماذج للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن تركيز الأسئلة الموجهة للرئيس على الجانب الاقتصادي أمر طبيعي، وهذا يحدث في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، موضحا أن بعض الشخصيات في أجهزة في المخابرات العامة والرئاسة ترصد نبض الناس، مثل عرض "كومكسات" ساخرة عن الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا نوع من الشفافية.
وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه شريف عامر، أن المؤتمر كان فرصة ليرى المصريون ما يحدث في بلادهم، ونموذج المحاكاة يشبه ما كان يحدث في الجامعات في فترة معينة من نماذج للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن تركيز الأسئلة الموجهة للرئيس على الجانب الاقتصادي أمر طبيعي، وهذا يحدث في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، موضحا أن بعض الشخصيات في أجهزة في المخابرات العامة والرئاسة ترصد نبض الناس، مثل عرض "كومكسات" ساخرة عن الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا نوع من الشفافية.
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