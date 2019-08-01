ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. إف سي مصر يحصل على توقيع لاعب الأهلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:44 ص
رسميا.. إف سي مصر يحصل على توقيع لاعب الأهلي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

نجح نادي إف سي مصر، في الحصول على خدمات أحمد حاتم ظهير أيسر فريق الشباب بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ووقع اللاعب، في حضور مسؤولي تعاقدات النادي، ووكيل اللاعب، على عقود انتقاله مساء أمس الأربعاء، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.


ورحل حاتم، عن صفوف الأهلي عقب إلغاء مسابقة 97 من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، واعتبار مسابقة 99 هي الأولى بعد المسابقة المحلية.


وكان إف سي مصر، صعد لمنافسات الدوري المصري الممتاز عقب احتلاله صدارة مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا