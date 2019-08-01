رسميا.. إف سي مصر يحصل على توقيع لاعب الأهلي

نجح نادي إف سي مصر، في الحصول على خدمات أحمد حاتم ظهير أيسر فريق الشباب بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع اللاعب، في حضور مسؤولي تعاقدات النادي، ووكيل اللاعب، على عقود انتقاله مساء أمس الأربعاء، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ورحل حاتم، عن صفوف الأهلي عقب إلغاء مسابقة 97 من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، واعتبار مسابقة 99 هي الأولى بعد المسابقة المحلية.





وكان إف سي مصر، صعد لمنافسات الدوري المصري الممتاز عقب احتلاله صدارة مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.