والدة هديل ماجد: نجحت في المدرسة بالتصميم والإرادة

Advertisements

قالت المخرجة منال خورشيد، والدة هديل ماجد أحدى المشاركات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، ومن ذوي القدرات الخاصة، إنها تعاملت معها بشكل طبيعي، وكأنها لا تعاني من أي مشاكل. وعند التحاقها بالمدرسة عانت كثيرًا، بسبب الكتابة والقراءة.



وأضافت خورشيد خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة TeN، مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أن نجلتها عندما التحقت بالمدرسة، عانت كثيرا في مسألة القراءة والكتابة ولكنها تفوقت على نفسها ونجحت بالمدرسة بالتصميم والإرادة وحصلت على ليسانس الآداب.



وأكدت أن هديل كانت مشكلتها في ضعف البصر وكانت تذاكر بعين واحدة، وحازت حب كبير من أساتذتها في المدرسة والجامعة.



ويشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.