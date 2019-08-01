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عاشور: جمعه وعد فأوفي وسليمان أفضل اللاعبين في الأهلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:21 ص
عاشور: جمعه وعد فأوفي وسليمان أفضل اللاعبين في الأهلي
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ريهام عبد المحسن
 
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أشاد حسام عاشور نجم الأهلي بزميليه وليد سليمان وصالح جمعه عقب التتويج بالدوري ال 41 في تاريخ النادي.

وقال عاشور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "نطلق على صالح جمعه لقب الملتزم لأنه وعد فأوفي بعد ظهوره في أحد البرامج وتعهده بالالتزام".

وأضاف :"محمد يوسف ابن النادي الأهلي ويوافق على تولي أي منصب بالجهاز الفني".

واختتم عاشور تصريحاته قائلاً :"وليد سليمان من أفضل اللاعبين في الفريق وكان سببا في وصولنا لنهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي".
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