عاشور: جمعه وعد فأوفي وسليمان أفضل اللاعبين في الأهلي



وقال عاشور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "نطلق على صالح جمعه لقب الملتزم لأنه وعد فأوفي بعد ظهوره في أحد البرامج وتعهده بالالتزام".



وأضاف :"محمد يوسف ابن النادي الأهلي ويوافق على تولي أي منصب بالجهاز الفني".



واختتم عاشور تصريحاته قائلاً :"وليد سليمان من أفضل اللاعبين في الفريق وكان سببا في وصولنا لنهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي".

أشاد حسام عاشور نجم الأهلي بزميليه وليد سليمان وصالح جمعه عقب التتويج بالدوري ال 41 في تاريخ النادي.