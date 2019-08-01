هنادي تحتفل بعيد ميلادها و تطرح "أنواع الوجع" قريبا (صور)

احتفلت المطربة الجزائرية هنادي، مساء أمس الأربعاء بعيد ميلادها بحضور مخرج أحدث كليباتها متيم السراج ومجموعة من أصدقائها، ويأتي الاحتفال بالتزامن مع قرب طرح الكليب الجديد "أنواع الوجع".





وانتهت "هنادي" مؤخرا من تصوير أغنية "أنواع الوجع" على طريقة الفيديو كليب، واختارت ميعاد طرحه بعد عيد الأضحى المقبل.



