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رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع مدافع جنوى الإيطالي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:13 ص
رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع مدافع جنوى الإيطالي
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حسن شحاتة
 
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، عن تعاقده مع المدافع الدولي البوسني إرفين زوكانوفيتش، قادمًا من صفوف جنوى الإيطالي، خلا فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


ووقع المدافع الدولي البوسني على عقدة لمدة موسمين، مع أحقية التجديد لموسم آخر، بتوصية من الكرواتي برانكو، المدير الفني للفريق الأول بالنادي.


وكتب الناي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏أنهت إدارة النادي ‎الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي البوسني ارفين زوكانوفيتش (32 عاماً)، قادماً من صفوف جنوة الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث".


وسبق لصاحب ال 32 عامًا خوض العديد من التجارب الإحترافية خاصة في الدوري الإيطالي أبرزها روما وسامبدوريا وأتلانتا وجنوى.

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