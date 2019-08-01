خطة جوارديولا مع السيتي الأنسب لأهلي لاسارتي بعد انضمام "قفشة"

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع محمد مجدي قفشة لاعب فريق بيراميدز، وذلك لمدة 5 مواسم مقبلة مع القلعة الحمراء بداية من الموسم القادم.





وسيكون قفشة تدعيما قويا للنادي الأهلي في مركز خط الوسط الهجومي، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقوم به اللاعب في السنوات الماضية مع فريقي إنبي وبيراميدز.



