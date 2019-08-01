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أحمد موسى: "لو حطيت نفسك مكان رئيس الجمهورية العملية صعبة"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:56 ص
أحمد موسى: لو حطيت نفسك مكان رئيس الجمهورية العملية صعبة
الإعلامي أحمد موسى
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نعيم يوسف
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن "أهل الشر"، سوف يتربصون بأي تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفبركونها مع مقاطع فيديو قديمة، معقبا: "طبيعي لازم تتوقع ده علشان متتفاجئش".

وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن فقرة "شارك الرئيس" مهمة، والرئيس له الحق أن يسأل الناس لو كانوا مكانه ماذا كانوا سيتخذون من قرارات، مضيفا: "لو حطيت نفسك مكان رئيس الجمهورية العملية صعبة".

وأشار إلى أن هناك 100 مليون مصري مطالب أن يوفر لهم الطعام، والتعليم، معقبا: "إية اللي انت هتعمله لو أصبحت رئيسًا؟"
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