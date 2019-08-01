تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني في سلطنة عمان

يحيى النجم تامر حسنى، الخميس 15 أغسطس المقبل، حفلا غنائيا ضخما في سلطنة عمان على مسرح المروج ، ويقدم لجمهوره خلال الحفل العديد من أغانيه، ومن المقرر أن يقدم مفاجأة غير متوقعة لجمهوره على المسرح بحسب تأكيده للمقربين له.





على جانب آخر، انتهى النجم تامر حسنى، الأربعاء الماضى، من تصوير أحداث فيلمه "كل سنة وأنت طيب"، بين بيروت والقاهرة، ومن المقرر المشاركة به فى موسم عيد الأضحى المقبل، من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوى.

ويحسم صناع فيلم تامر حسنى الجديد الاسم النهائى للعمل خلال اليومين المقبلين، وذلك مع تصوير الأفيش الدعائى للعمل الذى يتم تجهيزه فى الوقت الحالى، واستبعد القائمون على الفيلم بشكل نهائى 3 أسماء كانت مقترحة للعمل، وهى: "كل سنة وأنت طيب" و"عملة صعبة" و"الجوكر"، وتتم المفاضلة حاليًا بين اسمين جديدين لاختيار اسم من بينهما ليكون عنوان الفيلم النهائى.