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4 ملايين دولار إيرادات فيلم The Lion King بالإمارات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:16 ص
4 ملايين دولار إيرادات فيلم The Lion King بالإمارات
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الفجر الفني
 
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حقق فيلم The Lion King إيرادات في شباك التذاكر بدور العرض الإماراتية  وصلت الى 4 ملايين دولار أمريكي، وهوالفيلم الذي يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثرحقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994.
 

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
 
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