4 ملايين دولار إيرادات فيلم The Lion King بالإمارات

حقق فيلم The Lion King إيرادات في شباك التذاكر بدور العرض الإماراتية وصلت الى 4 ملايين دولار أمريكي، وهوالفيلم الذي يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثرحقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994.



