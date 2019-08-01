إخماد حريق بكابينة كهرباء في بلقس بقليوب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إخماد حريق شب في كابينة كهرباء عمومية بقرية بلقس التابعة لمدينة قليوب، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، اخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية،بنشوب حريق بكابينة كهرباء عمومية بقرية بلقس التابعة لمركز قليوب.



وانتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع ب4 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



