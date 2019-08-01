مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر يودع بعثة الحج للأطباء البيطريين بميناء سفاجا (صور)

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ودع الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر؛ بعثة الحج للأطباء البيطريين بميناء سفاجا وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الدكتور حسن الجعويني رئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين؛ وذلك بناءا على تكليف اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا للقرار الوزارى رقم 759 لسنة 2019 لسفر البعثة الرسمية المصرية للأطباء البيطريين للأراضي المقدسة.



وكلف الدكتور فتحي سلمي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر؛ الدكتورة سوزان بولس ممثل مديرية الطب البيطري بمدينة سفاجا لتسهيل وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للبعثة؛ وذلك بناءا على تعليمات الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الجعويني رئيس الإدارة المركزية للمحازر والصحة العامة ورئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين؛ جميع أطباء مصر هم خير من يمثلون مصر وتم اختيار هذه البعثة من الأطباء الكفائات من جميع محافظات الجمهورية.



وأضاف "الجعويني" لـ"لفجر"؛ أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالبعثة وذلك بالتعاون مع الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر ولا توجد أي معوقات تعوق البعثة.



وأشار رئيس بعثة حجاج الأطباء البيطريين؛ تأتي هذه البعثة انطلاقًا من العلاقات الأخوية التى تربط جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وفى إطار التعاون المشترك فى مجال الخدمات البيطرية بين البلدين، موضحا أن مهمة البعثة المصرية تتركز فى القيام بالعمل بالمجازر المخصصة للهدي والأضاحى بمكة المكرمة خلال فترة الحج والقيام بالكشف الظاهري على الحيوانات قبـل الذبح، لاستبعاد الحيوانات الضعيفة والهزيلة والحيوانات غير المناسبة للذبح من الناحية الشرعية، بالإضافة إلى الكشف الطبي على لحوم ذبائح الأضاحي من جمال وأبقار وأغنام وماعز، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.