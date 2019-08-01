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متحدث الرئاسة يكشف عن "رسالة قوية" وراء اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:19 ص
متحدث الرئاسة يكشف عن رسالة قوية وراء اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مؤتمر الشباب
السفير بسام راضي
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نعيم يوسف
 
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمرات الشباب شهدت تطوير كبير، وفي كل مرة يتم اختيار مكان له دلالة لإقامة المؤتمر، وتم اختيار العاصمة الإدارية لإقامة النسخة السابعة من المؤتمرات، لأنها رسالة قوية جدا تشير إلى المدن الجديدة والإصلاح الإداري وجهود الدولة.

وأضاف "راضي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن العاصمة الإدارية كان يجب أن يكون لها نصيب في استضافة أحدى نسخ المؤتمرات.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مؤتمرات الشباب أصبحت تجربة مصرية ومنصة تفاعلية ناجحة، شهد لها الجميع، وشهدت لها الأمم المتحدة.
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