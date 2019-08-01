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المجلس العسكري السوداني ينفي إصدار مرسوم بمعاقبة الشباب الذين يغلقون الطرق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:36 ص
المجلس العسكري السوداني ينفي إصدار مرسوم بمعاقبة الشباب الذين يغلقون الطرق
السودان - صورة أرشيفية
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نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني بشدة ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي عن أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتوقيع عقوبات رادعة على الشباب الذين يقومون بقطع الطرق وغلقها بالمتاريس.

وذكر المجلس العسكري الانتقالي، في بيان مساء أمس، الأربعاء، أن كل ما تم تناوله في هذا الشأن عار من الصحة تماما، وهو محض تلفيق .. مشيرا إلى أن كل المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس تصدر عن إعلامه وسائل الإعلام الرسمية.

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