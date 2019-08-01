نجم ريال مدريد: بوجبا سيقدم إضافة كبيرة لنا

شدد الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني بأن مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سيكون إضافة للفريق إذا انضم له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال فاران في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنج ليزية: "نمتلك فريق قوي لكن بوجبا سوف يكون إضافة قوية، أعرفه جيدا،ً سيكون رائعاً لأي فريق".



وأضاف: "أثق في زملائي في الفريق لكن إذا انضم لاعب جديد سيكون إضافة لا، نحن نرتكب أخطاء فردية وليست تكتيكية".



وتابع: "سيتم تصحيح مسار الفريق، أنا متأكد من ذلك الجميع يرغب في رؤية مدريد يفوز وأنا منهم".