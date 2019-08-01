ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:30 ص
عاجل.. انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة
انهيار عقار
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
انهار عقار بمنطقة حدائق القبة في محافظة القاهرة، منذ قليل، وانتقلت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية، إلى مكان الواقعة

كانت غرفة النجدة بالقاهرة، قد تلقت إخطارا بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق، وأنباء عن سقوط خسائر بشرية، واحتجاز أشخاص أسفل الأنقاض.

وتلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي، مفاده انهيار عقار سكني، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين انهيار عقار مكون من 4 طوابق، ويجرى رجال الأمن عملية حصر للضحايا والمحتجزين أسفل الأنقاض.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس أودي
ريال مدريد - أسبانيا
4
x
18:00
3
فنربخشة - تركيا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
2
x
20:30
2
توتنهام - الإنجليزي
مباريات ودية
ليفربول - إنجلترا
3
x
19:00
1
ليون - فرنسا